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"Лукашенко уйдет – но есть нюанс": что ждет Беларусь после бунта – эксперт

16 сентября 2020, 00:20

Экономист считает, что рано или поздно национальная революция в Беларуси победит.

Протесты в Беларуси - Что ждет страну после бунта
Протесты в Беларуси - Что ждет страну после бунта / Reuters

Экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов спрогнозировал будущее Беларуси.

"Беларусь ждет борьба между большинством народа и Александром Лукашенко, и эта борьба займет какое-то время. Не думаю, что в ближайшее время народ победит, но не будет и однозначной победы Лукашенко", – рассказал он во время чата на Главреде.

Эксперт не сомневается, что Лукашенко не удержится на своем посту – однако тут есть один досадный нюанс.

Читайте такжеБольше не хозяин: эксперт оценил жесты Лукашенко на встрече с Путиным"Лукашенко уйдет, но вопрос – когда уйдет его режим. Пока с высокой вероятностью можно предположить, что режим – с Лукашенко или без него – может какое-то время протянуть. Лукашенковский режим имеет шанс продержаться дольше, чем Лукашенко протянет на этом посту", – пояснил Илларионов.

Он считает, что рано или поздно национальная революция в Беларуси победит – и эта страна станет и частью международного содружества наций, частью европейского содружества, одновременно сохраняя добрые отношения и с Украиной, и с Россией.

"Кремлевский проект по унификации, интеграции и аннексии Беларуси Россией реализован не будет. Но в целом отношения между народами двух стран останутся добрыми. Если, конечно, Путин не развяжет войну, подобную той, что он развязал против Украины – это сделало его абсолютно отверженным для большинства украинцев. Если он так же поступит в отношении Беларуси, он станет таким же изгоем для подавляющего числа белорусов", – резюмировал Илларионов.

Читайте такжеСпустя месяц Рада определилась, признавать ли выборы в Беларуси

Выборы президента в Беларуси 2020 – результаты

  • Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Победителем президентских выборов официально объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по данным ЦИК Беларуси, отдали свои голоса 80,1% избирателей.
  • Уже после оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.
  • 14 сентября Россия признала Лукашенко законным президентом Беларуси. Данное заявление спикер Кремля сделал, отвечая на вопросы журналистов после того, как в Сочи завершилась встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • 15 сентября ЕС объявил Лукашенко нелегитимным. В Евросоюзе отказались признавать результаты президентских выборов в Беларуси. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС пересматривает отношения с Беларусью и изучает сектора, в которых отношения могут быть заморожены.

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