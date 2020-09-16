"Лукашенко уйдет – но есть нюанс": что ждет Беларусь после бунта – эксперт

Протесты в Беларуси - Что ждет страну после бунта / Reuters

Экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов спрогнозировал будущее Беларуси.

"Беларусь ждет борьба между большинством народа и Александром Лукашенко, и эта борьба займет какое-то время. Не думаю, что в ближайшее время народ победит, но не будет и однозначной победы Лукашенко", – рассказал он во время чата на Главреде.

Эксперт не сомневается, что Лукашенко не удержится на своем посту – однако тут есть один досадный нюанс.

Читайте такжеБольше не хозяин: эксперт оценил жесты Лукашенко на встрече с Путиным"Лукашенко уйдет, но вопрос – когда уйдет его режим. Пока с высокой вероятностью можно предположить, что режим – с Лукашенко или без него – может какое-то время протянуть. Лукашенковский режим имеет шанс продержаться дольше, чем Лукашенко протянет на этом посту", – пояснил Илларионов.

Он считает, что рано или поздно национальная революция в Беларуси победит – и эта страна станет и частью международного содружества наций, частью европейского содружества, одновременно сохраняя добрые отношения и с Украиной, и с Россией.

"Кремлевский проект по унификации, интеграции и аннексии Беларуси Россией реализован не будет. Но в целом отношения между народами двух стран останутся добрыми. Если, конечно, Путин не развяжет войну, подобную той, что он развязал против Украины – это сделало его абсолютно отверженным для большинства украинцев. Если он так же поступит в отношении Беларуси, он станет таким же изгоем для подавляющего числа белорусов", – резюмировал Илларионов.

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