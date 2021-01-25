Массовое восстание россиян: Путин впервые высказался о протестах

Все люди имеют право на политическую деятельность, продвижение своего мнения в общественном сознании, заявил российский лидер.
В понедельник, 25 января, глава Кремля Владимир Путин прокомментировал восстание народа в разных уголках России в поддержку арестованного после возвращения из Германии оппозиционного политика Алексея Навального. Российский президент подчеркнул, что все имеют право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.
"Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона - не просто контрпродуктивно, а опасно", - заявил Путин, его цитирует КП.
Он напомнил, что не так давно в Вашингтоне толпа захватила Капитолий, а в 90-ые в Москве по зданию парламента стреляли из танков.
"Люди повзрослее должны помнить и ответственные люди - не должны такое допускать … Все люди имеют право - на политическую деятельность, продвижение своего мнения в общественном сознании. Но в рамках закона", - сказал глава Кремля.
Также Путин акцентировал внимание на то, что нельзя привлекать к участию в акциях несовершеннолетних.
Отметим, в соцсетях Путину сразу напомнили, как дети принимали участие в митингах Единой России.
Примечательно, что сразу после того, как Путин высказался о протестах, соратники Алексея Навального назвали точное время новых митингов в России.
"31 января, 12:00. Все города России. За свободу для Навального. За свободу для всех. За справедливость", - написал в своем Telegram-канале Леонид Волков.
Добавим, что в ходе протестов 23 января в России задержали более 3300 человек, из них только в Москве – 1294, в Санкт-Петербурге – 486. В Москве, по разным оценкам, митинговали от 20 до 50 тысяч человек. В Санкт-Петербурге на улицы вышли от 20 до 35 тысяч человек.
Протесты в России 23 января – о чем сообщалось ранее:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку. Соратник политика Леонид Волков заявил, что идет подготовка массовых акций, которые должны состояться 23 января.
- 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.
Почему задержали Навального
У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.
Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.
До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:
- 13 января,
- 27 января,
- 3 февраля,
- 16 марта,
- 6 июля,
- 17 августа.
Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.
Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.
Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.
Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.
Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До заседания, которое пока намечено на 29 января, он будет находиться под стражей.