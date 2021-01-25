Массовое восстание россиян: Путин впервые высказался о протестах

Путин впервые высказался о протестах / Reuters

В понедельник, 25 января, глава Кремля Владимир Путин прокомментировал восстание народа в разных уголках России в поддержку арестованного после возвращения из Германии оппозиционного политика Алексея Навального. Российский президент подчеркнул, что все имеют право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.

"Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона - не просто контрпродуктивно, а опасно", - заявил Путин, его цитирует КП.

Он напомнил, что не так давно в Вашингтоне толпа захватила Капитолий, а в 90-ые в Москве по зданию парламента стреляли из танков.

"Люди повзрослее должны помнить и ответственные люди - не должны такое допускать … Все люди имеют право - на политическую деятельность, продвижение своего мнения в общественном сознании. Но в рамках закона", - сказал глава Кремля.

Также Путин акцентировал внимание на то, что нельзя привлекать к участию в акциях несовершеннолетних.

Отметим, в соцсетях Путину сразу напомнили, как дети принимали участие в митингах Единой России.

Примечательно, что сразу после того, как Путин высказался о протестах, соратники Алексея Навального назвали точное время новых митингов в России.

"31 января, 12:00. Все города России. За свободу для Навального. За свободу для всех. За справедливость", - написал в своем Telegram-канале Леонид Волков.

Добавим, что в ходе протестов 23 января в России задержали более 3300 человек, из них только в Москве – 1294, в Санкт-Петербурге – 486. В Москве, по разным оценкам, митинговали от 20 до 50 тысяч человек. В Санкт-Петербурге на улицы вышли от 20 до 35 тысяч человек.

Протесты в России 23 января – о чем сообщалось ранее:

18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.

В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку. Соратник политика Леонид Волков заявил, что идет подготовка массовых акций, которые должны состояться 23 января.

23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.