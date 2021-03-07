Минобороны ФРГ оценило военную мощь России и назвало ее "мишень" / militaryarms.ru

Министерство обороны Германии проанализировало новые военные возможности России и предостерегло относительно властных амбиций Кремля. В немецком оборонном ведомстве пришли к выводу, что правительство России добивается дестабилизации и ослабления НАТО.

Специалисты минобороны ФРГ, анализируя новые военные возможности России, указывают, в частности, на разработку высокоточных гиперзвуковых ракет большой дальности, которые трудно перехватывать. Во внутреннем документе немецкого оборонного ведомства, который есть в распоряжении газеты Welt am Sonntag, сказано, что дополнительно Москва инвестирует значительные средства в модернизацию комплексов, позволяющих нанести ядерный удар по водной поверхности, а также в обновление своего потенциала ядерного оружия. В частности, РФ уже имеет около 6375 ядерных боеголовок, пишет Deutsche Welle.

Согласно документу Минобороны, в распоряжении России - 840 000 подготовленных солдат, Кремль может быстро передислоцировать их в другие места. Они также способны достигать преимущества в условиях ограниченного времени и пространства, отмечается в отчете.

В то же время слабыми сторонами армии РФ является "ограниченные возможности использования военно-морских сил в мировом масштабе" и отсутствие боевых беспилотников. Для Москвы армия является "политическим инструментом воздействия и власти", отмечается в документе.

Также немецкие военные эксперты подчеркивают, что Китай "все больше опережает Россию с точки зрения глобального влияния, в том числе по продаже оружия и военного сотрудничества".

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