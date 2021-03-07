Минобороны ФРГ оценило военную мощь России и назвало ее "мишень"

Для Москвы армия является политическим инструментом воздействия и власти, заявили в немецком минобороны. В распоряжении России - 840 000 подготовленных солдат.
Министерство обороны Германии проанализировало новые военные возможности России и предостерегло относительно властных амбиций Кремля. В немецком оборонном ведомстве пришли к выводу, что правительство России добивается дестабилизации и ослабления НАТО.
Специалисты минобороны ФРГ, анализируя новые военные возможности России, указывают, в частности, на разработку высокоточных гиперзвуковых ракет большой дальности, которые трудно перехватывать. Во внутреннем документе немецкого оборонного ведомства, который есть в распоряжении газеты Welt am Sonntag, сказано, что дополнительно Москва инвестирует значительные средства в модернизацию комплексов, позволяющих нанести ядерный удар по водной поверхности, а также в обновление своего потенциала ядерного оружия. В частности, РФ уже имеет около 6375 ядерных боеголовок, пишет Deutsche Welle.
Согласно документу Минобороны, в распоряжении России - 840 000 подготовленных солдат, Кремль может быстро передислоцировать их в другие места. Они также способны достигать преимущества в условиях ограниченного времени и пространства, отмечается в отчете.
В то же время слабыми сторонами армии РФ является "ограниченные возможности использования военно-морских сил в мировом масштабе" и отсутствие боевых беспилотников. Для Москвы армия является "политическим инструментом воздействия и власти", отмечается в документе.
Также немецкие военные эксперты подчеркивают, что Китай "все больше опережает Россию с точки зрения глобального влияния, в том числе по продаже оружия и военного сотрудничества".
Угроза России – о чем сообщалось ранее:
- 25 ноября 2020 года министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что угроза со стороны России стала более явственной, поэтому НАТО необходимо усилить оборонные способности.
- 17 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегическая концепция альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. По его словам, НАТО должен стать площадкой политического диалога всех "одинаково мыслящих со странами альянса государств" для противодействия России и Китаю.
- 3 марта новый государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в 21 веке главным геополитическим противником страны является Китай. Для американского государства РФ – только "серьезный вызов".