УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В НАТО окончательно определились с "врагами" и назвали страны

17 февраля 2021, 22:05
Прослушать новость
Остановить

Столтенберг заявил, что новая концепция альянса будет нацелена на сдерживание России и Китая.

Йенс Столтенберг
Столтенберг отметил, что альянс должен стать площадкой политического диалога двум странам / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегическая концепция альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России.

"В концепции от 2010 года мы говорили о стратегическом партнерстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные действия по отношению к соседям, незаконную аннексию Крыма и ситуация фундаментально изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны в онлайн-формате.

Генсек добавил, что текущая стратегия не учитывает изменение баланса сил и наращивание сил Китаем, а также не принимает во внимание изменения климата.

Читайте такжеВ НАТО обнадежили заявлением о членстве Украины в Альянсе

По его словам, НАТО должен стать площадкой политического диалога всех "одинаково мыслящих со странами альянса государств" для противодействия России и Китаю.

"Нам необходимо расширять политическое и практическое сотрудничество диалог со всеми одинаково мыслящими с нами демократическими государствами по всему миру, чтобы защитить обоснованный на международном праве порядок, который подрывается странами, не разделяющими наши ценности, такими как Россия и Китай", - сказал генсек.

Вступление Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:

НАТО Йенс Столтенберг Россия
Сейчас вы просматриваете новость «В НАТО окончательно определились с "врагами" и назвали страны». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Россия рассыплется на восемь государств – экспертРоссия рассыплется на восемь государств – эксперт Михаил Боярский попал в больницу и проклинал женуМихаил Боярский попал в больницу и проклинал жену Эксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и ЕвросоюзаЭксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и Евросоюза Кравчук раскрыл планы России по присоединению ДонбассаКравчук раскрыл планы России по присоединению Донбасса В РФ назвали неожиданное имя нового лидера оппозиции после НавальногоВ РФ назвали неожиданное имя нового лидера оппозиции после Навального
Следующий материал

Последние новости

23:20
В моде лиловые ногти и феерический маникюр розовый градиент
22:58
Стоимость биткойна достигла очередного исторического максимума Видео
22:57
Инфекционист перечислила осложнения, которые появляются после коронавируса Видео
22:23
Посол любезно пригласила украинцев "собирать фрукты и клубнику" в Германии Видео
22:05
В НАТО окончательно определились с "врагами" и назвали страны Видео
Реклама
21:58
В оккупированном Крыму нахально ответили на планы Киева оставить полуостров без воды Видео
21:49
Оккупанты бросили за решетку пятерых крымских татар Видео
21:07
В Черновицкой ОГА бьют тревогу из-за "критической ситуации" с COVID-19
20:58
Смертельный челлендж набирает обороты: в Умани школьницы наглотались таблеток Видео
20:41
Кравчук жестко напомнил Грызлову, кем Россия является на Донбассе, и поставил условие Видео
20:36
Скандальная стоматолог из Ровно прячется от полиции, против нее открыто пять дел Видео
20:09
На Украину обрушится новая порция холода Видео
20:09
Кабмин существенно упростил процедуру регистрации новых авто
20:07
В правительстве утвердили план по повышению пенсий в 2021 году Видео
20:07
Второй сезон CoD Black Ops: Cold War и Warzone получил дату запуска Видео
19:53
Нардеп сообщил о "бомбе", которую могут "взорвать" на заседании СНБО Видео
19:39
40-летняя Пэрис Хилтон выходит замуж за известного бизнесмена Видео
19:39
ЕСПЧ призвал Путина немедленно отпустить Навального Видео
19:17
Борется с повреждением ДНК: ученые указали на супер свойство этой ягоды Видео
19:14
Доведение до самоубийства: всплыли новые детали об отравлении школьниц в Боярке Видео
Реклама
19:03
Оккупанты Донбасса настаивают на проведении конференции по Минску Видео
19:01
Врач рассказал, сколько на самом деле украинцев переболели коронавирусом Видео
18:55
Налог на Google и не только: в Кабмине раскрыли детали законопроекта
18:50
Не зеленый и не черный: этот чай продлевает жизнь Видео
18:38
Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата, традиции и приметы Видео
18:35
"Не до роскоши": Навальный подробно рассказал об условиях пребывания в колонии Видео
18:23
Все, что нужно знать об игре Valheim – главном вирусном хите 2021 Видео
18:22
Матч Динамо-Брюгге перенесли на другое время Видео
18:12
В Луцке воспитательница детсада заклеивала детям рты скотчем Видео
18:08
Больных украинцев оставят без медпомощи: к кому скорая теперь не приедет Видео
17:55
Глава Еврокомиссии не понимает, почему Россия "втюхивает" миру вакцину от COVID-19 Видео
17:43
У Зеленского рассказали, как Киев оставит Россию без воды в Крыму Видео
17:40
Владельцы PS5 подали в суд на Sony из-за проблем с геймпадом Видео
17:24
Посол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для Украины Видео
17:22
Ученые узнали, какой темп ходьбы сжигает больше всего жира Видео
17:07
В центре Житомира поймали психа, который бросался на людей с ножом Фото
16:44
Игра про Джеймса Бонда от создателей Hitman: появились новые подробности Видео
16:41
Как правильно варить гречку — самый простой и вкусный рецепт Видео
16:40
В Днепре уволили сотрудницу кафе, говорившую "Днепр - русский город" Видео
16:40
Карантин в Украине с 22 февраля: в Минобразования рассказали о работе детсадов и школ Видео
Реклама
16:01
Упражнения и рак: ученые обнаружили новые данные Видео
16:00
Ивано-Франковщину закроют на жесткий карантин - Ляшко Видео
15:57
Украинская ведущая нашла склад с костями в пещере африканского шамана
15:37
Ученые узнали, где нужно жить, чтобы меньше болеть Видео
15:32
Китайской вакцине от коронавируса доверяет мизерное число украинцев - опрос Видео
15:32
Рассекречены фишки Android 12: игровой режим и сюрприз для лежебок
15:19
Украину в ближайшие дни накроют сильные морозы - синоптик Видео
15:07
В PS Store началась распродажа с двойными скидками для владельцев подписки
15:06
Как избавиться от менструальной боли быстро: врач поделился способами Видео
15:04
Рада в первом чтении приняла закон о "налоге на Google"
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять