В НАТО окончательно определились с "врагами" и назвали страны

Столтенберг отметил, что альянс должен стать площадкой политического диалога двум странам / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегическая концепция альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России.

"В концепции от 2010 года мы говорили о стратегическом партнерстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные действия по отношению к соседям, незаконную аннексию Крыма и ситуация фундаментально изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны в онлайн-формате.

Генсек добавил, что текущая стратегия не учитывает изменение баланса сил и наращивание сил Китаем, а также не принимает во внимание изменения климата.

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По его словам, НАТО должен стать площадкой политического диалога всех "одинаково мыслящих со странами альянса государств" для противодействия России и Китаю.

"Нам необходимо расширять политическое и практическое сотрудничество диалог со всеми одинаково мыслящими с нами демократическими государствами по всему миру, чтобы защитить обоснованный на международном праве порядок, который подрывается странами, не разделяющими наши ценности, такими как Россия и Китай", - сказал генсек.

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