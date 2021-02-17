В НАТО окончательно определились с "врагами" и назвали страны

Столтенберг заявил, что новая концепция альянса будет нацелена на сдерживание России и Китая.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегическая концепция альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России.
"В концепции от 2010 года мы говорили о стратегическом партнерстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные действия по отношению к соседям, незаконную аннексию Крыма и ситуация фундаментально изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны в онлайн-формате.
Генсек добавил, что текущая стратегия не учитывает изменение баланса сил и наращивание сил Китаем, а также не принимает во внимание изменения климата.
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По его словам, НАТО должен стать площадкой политического диалога всех "одинаково мыслящих со странами альянса государств" для противодействия России и Китаю.
"Нам необходимо расширять политическое и практическое сотрудничество диалог со всеми одинаково мыслящими с нами демократическими государствами по всему миру, чтобы защитить обоснованный на международном праве порядок, который подрывается странами, не разделяющими наши ценности, такими как Россия и Китай", - сказал генсек.
Вступление Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:
- В декабре прошлого года заместитель министра иностранных дел Украина Эмине Джепарова заявила, что Киев рассчитывает присоединиться к НАТО уже в 2030 году.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем интервью американскому изданию Axios сказал, что украинское государство продолжает находиться в состоянии войны с Россией. Поэтому он хотел бы спросить у нового президента США Джо Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что коллективный блок безопасности не закрывает двери для Украины, однако Киеву следует выполнить ряд требований, чтобы присоединиться к Альянсу.