Минюст США выдвинул России жесткое обвинение

Во время атаки были похищены данные Министерства финансов США.
Министр юстиции США Уильям Барр заявил, что ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на американские правительственные сети несет Россия. Во время атаки были похищены данные Министерства финансов США.
Как пишет Bloomberg, Барр прокомментировал ситуацию с масштабной кибератакой на сети правительства США.
"Я согласен с оценкой госсекретаря Помпео. Несомненно, похоже, что это Россия", - сказал глава Минюста.
Кибератака России на США:
- Коллектив хакеров взломал системы, которые принадлежали Министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).
- Как сообщает Reuters, хакеры работали на Россию и отслеживали внутренний почтовый трафик в министерствах финансов и торговли США.
- По утверждению издания Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки.
- В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в организации хакерских атак на США.
Автор: Екатерина Трохимчук