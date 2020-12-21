Минюст США выдвинул России жесткое обвинение

США обвинили Россию в кибеатаках / IBTimes UK

Министр юстиции США Уильям Барр заявил, что ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на американские правительственные сети несет Россия. Во время атаки были похищены данные Министерства финансов США.

Как пишет Bloomberg, Барр прокомментировал ситуацию с масштабной кибератакой на сети правительства США.

"Я согласен с оценкой госсекретаря Помпео. Несомненно, похоже, что это Россия", - сказал глава Минюста.

Кибератака России на США: