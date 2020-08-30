"Мочить неразумных врагов": Макаревич пристыдил ОМОН за избиения белорусов

Макаревич напомнил силовикам, что за все придется ответить / Скриншот YouTube

Лидер популярной в недавнем прошлом музыкальной группы Машина Времени Андрей Макаревич спел песню по мотивам событий в Беларуси, посвятив ее белорусским силовикам, которые ранее были замечены в избиении людей на улицах страны.

Макаревич в своей песне осуждает действия силовиков против мирных белорусов, отмечая, что маски на лицах сотрудников правоохранительных органов присутствуют для того, чтобы скрыть их чувство стыда.

"Становится стыдно, и больно и жалко, лупить безоружных резиновой палкой, а после в присутственном здании на них же давать показания", - поет музыкант.

Также исполнитель напомнил силовикам, что рано или поздно их ждет наказание за свои деяния.Читайте также"Безупречная служба": Лукашенко наградил силовиков Беларуси медалями

"Перед небесным Отцом, ты маской уже не прикроешь лицо – там способов спрятаться нету, когда призывают к ответу", - подчеркнул в своей песне Макаревич.

Напомним, кульминация массовых протестов произошла вечером, 11 августа. Силовики применили чрезмерную силу против мирных активистов, а также случайных прохожих и журналистов. Во многих городах Беларуси людей избивали и задерживали.

Белорусы массово жаловались и на издевательства со стороны правоохранителей в следственных изоляторах. Несмотря на наличие фактов, в МВД Беларуси опровергали пытки и насилие в СИЗО.