Муж Тихановской присутствовал на встрече с Лукашенко в СИЗО

Сведения подтверждает адвокат арестованного белорусского политтехнолога Виталия Шклярова.
На встрече политика Александра Лукашенко в СИЗО белорусского КГБ с политическими заключенными присутствовал арестованный блогер Сергей Тихановский – муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.
Об этом сообщает Telegram-канал BelaNews.
"Среди полит. заключенных, которые встречались с Лукашенко был Сергей Тихановский. Эту информацию подтвердил адвокат Виталия Шклярова", - утверждают авторы ресурса.
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Справка
Сергей Тихановский – предприниматель из Беларуси, блогер, общественный деятель и политик. Муж Светланы Тихановской.
Известность получил после своей попытки зарегистрироваться кандидатом на пост президента страны. ЦИК отказал ему в регистрации. Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно. Активисту инкриминируют ряд статей, которые связаны с общественной деятельностью.
Тихановский продолжает находиться в СИЗО.
События в Беларуси
- В субботу, 10 октября, не признанный президентом Беларуси политик Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с участниками Координационного совета оппозиции республики. На встрече, которая продлилась 4,5 часа, присутствовали 11 оппозиционных политиков, среди которых – Виктор Бабарико, Эдуард Бабарико, Юрий Воскресенский и другие.
- Позже стало известно, что Лукашенко и оппозиционеры в СИЗО обсуждали возможность внесения изменений в Конституцию страны законным путем.
- Комментируя данную встречу, Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко теперь фактически признал наличие в стране политических заключенных. По ее версии, Лукашенко пошел на переговоры с целью ослабления протестов на улицах Минска.