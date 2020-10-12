Муж Тихановской присутствовал на встрече с Лукашенко в СИЗО

Тихановский по-прежнему находится в СИЗО/ кадр из видео

На встрече политика Александра Лукашенко в СИЗО белорусского КГБ с политическими заключенными присутствовал арестованный блогер Сергей Тихановский – муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Об этом сообщает Telegram-канал BelaNews.

"Среди полит. заключенных, которые встречались с Лукашенко был Сергей Тихановский. Эту информацию подтвердил адвокат Виталия Шклярова", - утверждают авторы ресурса.

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Справка

Сергей Тихановский – предприниматель из Беларуси, блогер, общественный деятель и политик. Муж Светланы Тихановской.

Известность получил после своей попытки зарегистрироваться кандидатом на пост президента страны. ЦИК отказал ему в регистрации. Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно. Активисту инкриминируют ряд статей, которые связаны с общественной деятельностью.

Тихановский продолжает находиться в СИЗО.

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