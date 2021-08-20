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Мягкость Меркель с Путиным и попытка усидеть на двух стульях: Зеленский поставил ФРГ перед выбором

20 августа 2021, 16:21
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Германии не удастся сидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и Россией, сказал Владимир Зеленский.

Зеленский
Отношения Украины и России стремительно ухудшаются - Зеленский / УНИАН

Канцлер ФРГ Ангела Меркель всегда стремилась помогать Украине, однако в то же время она хотела сохранить дружеские отношения с Россией. Однако невозможно усидеть на двух стульях в условиях, когда ситуация между Киевом и Москвой стремительно ухудшается. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает НВ, в ходе интервью немецким журналистам в ответ на вопрос о том, не демонстрировала ли Меркель слишком мягкое поведение в диалоге с президентом РФ Путиным, Зеленский сказал, что немецкий канцлер оказалась в сложной ситуации. Она пыталась одновременно построить конструктивные отношения и с Украиной, и с Россией.

Читайте такжеМеркель привезет в Украину ультиматумы от Путина"(Меркель, - ред.) всегда очень хотела помогать Украине и при этом хотела сохранить отношения хорошие, теплые или экономические с Россией", - отметил гарант.

Однако, по его словам, несмотря на то, что есть множество направлений, которые влияют на отношения России и Германии, в Берлине не должны сидеть на двух стульях. Немецкому государству не удастся усидеть "на двух стульях" в обстановке, когда отношения Украины и РФ ухудшаются с каждым днем.

"Я считаю, что — если хотите мое личное мнение, я его не скрываю в принципе, — так не получится, невозможно быть, как говорится, на двух стульях. Тем более, что, к сожалению, расстояние между этими стульями ежедневно увеличивается", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Напомним, в пятницу, 20 августа, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в Москву. В российской столице она проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе публичной части случился курьезный момент – Меркель во время речи Путина отвлеклась на телефонный звонок.

Встреча Зеленского и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая приедет в Киев. Во время встречи стороны обсудят ряд важных вопросов украинско-немецких отношений.

На Банковой указали, что Меркель и Зеленский должны обговорить вопросы введения в эксплуатацию Северного потока-2. Киеву нужны гарантии безопасности в связи с запуском российского газопровода. Кроме того, лидеры стран должны поговорить о Донбассе.

Украинский дипломат Павел Климкин полагает, что на переговорах Меркель и Зеленского Киеву придется выбирать из тех вариантов, которые канцлер уже согласовала с Путиным. Это плохой вариант для Украины. При этом Меркель попытается убедить Зеленского сформировать переговорную повестку перед его встречей с президентом США Байденом.

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