На краю гибели: в РФ объяснили, что спасло Навальному жизнь

Алексей Навальный / Reuters

Отравленный российский оппозицинер Алексей Навальный был на грани смерти, заявил российский политик и правозащитник Лев Шлосберг.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, жизнь Навального спасли мгновенные действия пилота самолета.

"Если бы пилот самолета, который только что вылетел из Томска, не принял решение немедленно запросить экстренную посадку в Омске, то последствия, возможно, были бы ужасными. Самолет сел в Омске уже через 20 минут после взлета в Томске – и, скорее всего, именно это спасло Навальному жизнь", - отметил российский политик.

По его словам, в России люди "очень болезненно отреагировали на это событие".

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"В целом общественное мнение склоняется к тому, что это действия противников Навального, но на данный момент трудно определить, каких именно. У него было очень много врагов", - добавил Шлосберг.

Напомним, 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.

Отмечается, что Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.