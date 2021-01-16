Над Трампом смилостивились: в Facebook и Instagram разблокировали страницы президента США

7 января действующему президенту США продлили блокировку в социальных сетях Facebook и Instagram как минимум на две недели. Но его уже разблокировали.
В ночь с пятницы на субботу, 16 января, администрация социальных сетей Facebook и Instagram решила разблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа.
Страницы снова отображаются на платформах Facebook и Instagram. Так, на обеих страницах главы Белого дома последние посты датированы средой, 6 января. Именно тогда произошел штурм Капитолия в Вашингтоне, после которого администрация соцсетей приостановила работу аккаунтов президента.
Отметим, 7 января действующему президенту США Дональду Трампу продлили блокировку в социальных сетях Facebook и Instagram как минимум на две недели, сообщил основатель Facebook Марк Цукерберг. По его словам, причиной блокировки стали беспорядки, которые произошли во время митинга сторонников Трампа в Вашингтоне 6 января ‒ дня официальных результатов американских президентских выборов.
После скандальной блокировки аккаунтов лидера США Дональда Трампа, капитализация компаний Twitter и Facebook упала на 3 млрд и 41 млрд долларов, соответственно.
Последние события в США – о чем сообщалось ранее:
- 10 января социальную сеть Parler удалили из магазина App Store. Такое решение приняла компания Apple на фоне беспорядков в Вашингтоне.
- 9 января в компании Google объявили о блокировке в своем магазине популярного среди сторонников Дональда Трампа приложения Parler.
- 9 января в компании Twitter приняли решение навсегда заблокировать личный аккаунт президента США Дональда Трампа. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере десять сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.