УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Над Трампом смилостивились: в Facebook и Instagram разблокировали страницы президента США

16 января 2021, 09:35
Прослушать новость
Остановить

7 января действующему президенту США продлили блокировку в социальных сетях Facebook и Instagram как минимум на две недели. Но его уже разблокировали.

Трамп
В Facebook и Instagram разблокировали страницы Трампа / Reuters

В ночь с пятницы на субботу, 16 января, администрация социальных сетей Facebook и Instagram решила разблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа.

Страницы снова отображаются на платформах Facebook и Instagram. Так, на обеих страницах главы Белого дома последние посты датированы средой, 6 января. Именно тогда произошел штурм Капитолия в Вашингтоне, после которого администрация соцсетей приостановила работу аккаунтов президента.

Отметим, 7 января действующему президенту США Дональду Трампу продлили блокировку в социальных сетях Facebook и Instagram как минимум на две недели, сообщил основатель Facebook Марк Цукерберг. По его словам, причиной блокировки стали беспорядки, которые произошли во время митинга сторонников Трампа в Вашингтоне 6 января ‒ дня официальных результатов американских президентских выборов.

После скандальной блокировки аккаунтов лидера США Дональда Трампа, капитализация компаний Twitter и Facebook упала на 3 млрд и 41 млрд долларов, соответственно.

Последние события в США – о чем сообщалось ранее:

новости США Instagram Facebook Дональд Трамп выборы в США
Сейчас вы просматриваете новость «Над Трампом смилостивились: в Facebook и Instagram разблокировали страницы президента США». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В РФ умер известный актер и звезда сериала ДальнобойщикиВ РФ умер известный актер и звезда сериала Дальнобойщики Трампу объявлен импичментТрампу объявлен импичмент В России нашли заложенный украинский газ на многие миллиардыВ России нашли заложенный украинский газ на многие миллиарды Трамп сделал первое заявление после объявления ему импичмента: о чем говорил президент СШАТрамп сделал первое заявление после объявления ему импичмента: о чем говорил президент США Остановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделкуОстановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку
Следующий материал

Последние новости

11:04
Как правильно дезинфицировать градусник: практические способы
10:54
Джинсы-сигареты и белые джинсы клеш возвращаются в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
10:38
В Китае мороженое с сухим молоком из Украины оказалось заражено коронавирусом - СМИ
10:32
Закон о языке заработал в сфере обслуживания: языковой омбудсмен предупредил, кому грозит наказание Видео
10:20
Почему от сокращения Зеленского будет больше пользы, чем от сокращения депутатов мнение
Реклама
10:08
Гороскоп на 16 января для всех: приумножение денег, доходное открытие и отказ от наслаждений Видео
09:47
Более -20: Киевщину предупредили о "морозном ударе" Видео
09:40
Зачем нужно ламинирование ресниц и как долго держится эффект Видео
09:35
Над Трампом смилостивились: в Facebook и Instagram разблокировали страницы президента США Видео
09:15
Исчезновение старшей школы в Украине: что и когда изменится
09:05
Возобновление поставок газа из РФ в Украину: эксперт объяснил, почему нужен Газпром
08:48
Все услуги – только на украинском языке: сфера обслуживания перешла на новые правила Видео
08:36
Гороскоп на 17 января для всех: новое место, перекройка себя и полоса препятствий Видео
08:27
Украине не хватает тысяч мегаватт электроэнергии – Витренко
08:23
Недолокдаун показал всю степень тупости недовласти мнение
08:20
Коронавирус в Украине 16 января – за сутки выявили почти 8 тысяч случаев заражения Видео
07:25
Злой Трамп хотел штурмовать Капитолий с митингующими - СМИ Видео
07:15
"Богиня": украинская теннисистка свела с ума сексуальными формами
06:55
Украинцы попали вдвойне: что не так с новыми тарифами и планом Витренко мнение
06:30
Прижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на Крещение Видео
Реклама
06:02
Навальному выгодно, чтобы его арестовали в России – эксперт Видео
05:27
Крах карьеры Трампа: эксперт раскрыл планы врагов президента США Видео
05:03
Эксперт объяснил, почему Трампа забанили в соцсетях Видео
04:22
Дочь Ренаты Литвиновой публично обнажилась на откровенном фото
03:50
Эксперт объяснил, можно ли объявить импичмент Трампу после завершения его каденции Видео
03:01
В Steam началась распродажа культовой серии шутеров Far Cry – скидки до 80% Видео
02:14
Быстрый и вкусный сырный суп с грибами и курицей – пошаговый рецепт Видео
00:55
Ученые рассказали, какой природный антисептик лучше остальных Видео
00:19
Масленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по дням Видео
15 января, пятница
23:57
Коронавирус в Украине активизировался: число диагнозов превысило 8 тыс. Видео
23:31
В WhatsApp на фоне бегства пользователей приняли неожиданное решение
23:28
Минздрав оценил погрешность COVID-тестов на антиген Видео
23:10
В моде волшебный сиреневый френч и лиловый маникюр Фото Видео
22:57
От экстремальных морозов до оттепели: синоптик дал неожиданный прогноз до февраля Видео
22:54
ВОЗ решительно призвала отказаться от "вакционализма"
22:44
Новый карантин в Украине: врач оценила ситуацию и сделала заявление Видео
22:17
Штрафы до 17 тысяч: полиция начала жестко наказывать "евробляхеров" Видео
22:11
Стоит ли окунаться в прорубь на Крещение: в ПЦУ дали ответ
21:36
США ввели санкции против Xiaomi и других китайских компаний - список
21:25
Северный поток-2 ждет еще один удар: эксперт объяснил причину краха газопровода Видео
Реклама
21:08
"Тишина" с погибшими и ранеными: Зеленский рассказал Меркель об отсутствии прогресса по Донбассу Видео
21:04
Трагическая гибель сына Геннадия Корбана: появились новые подробности Видео
20:46
Что будет с субсидиями из-за новых тарифов на газ: в Кабмине раскрыли планы Видео
20:44
Раковые родинки: что нужно знать Видео
20:27
Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
20:23
Паспорт вакцинации от COVID-19 и путешествия: в ВОЗ обратились к странам Видео
20:15
Названы признаки слабой иммунной системы: когда обращаться к врачу Видео
20:15
Крайний срок: когда убирать елку велят православие, фей-шуй и приметы Видео
20:05
Израильский врач рассказал, как в Украину могла попасть нелегальная вакцина
19:58
Жена Порошенко сообщила о хранящихся дома сотнях миллионов наличными Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять