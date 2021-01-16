Над Трампом смилостивились: в Facebook и Instagram разблокировали страницы президента США

В Facebook и Instagram разблокировали страницы Трампа / Reuters

В ночь с пятницы на субботу, 16 января, администрация социальных сетей Facebook и Instagram решила разблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа.

Страницы снова отображаются на платформах Facebook и Instagram. Так, на обеих страницах главы Белого дома последние посты датированы средой, 6 января. Именно тогда произошел штурм Капитолия в Вашингтоне, после которого администрация соцсетей приостановила работу аккаунтов президента.

Отметим, 7 января действующему президенту США Дональду Трампу продлили блокировку в социальных сетях Facebook и Instagram как минимум на две недели, сообщил основатель Facebook Марк Цукерберг. По его словам, причиной блокировки стали беспорядки, которые произошли во время митинга сторонников Трампа в Вашингтоне 6 января ‒ дня официальных результатов американских президентских выборов.

После скандальной блокировки аккаунтов лидера США Дональда Трампа, капитализация компаний Twitter и Facebook упала на 3 млрд и 41 млрд долларов, соответственно.

Последние события в США – о чем сообщалось ранее: