"Народ отверг режим": США и ЕС обсуждают жесткие санкции против Беларуси

США и ЕС обсуждают санкции против Беларуси / Reuters

В США и ЕС обсуждают введение в ближайшем будущем санкций против Беларуси.

Об этом заявил в пятницу, 11 сентября, заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, сообщает ТАСС.

"США сохраняют санкции в отношении 17 лиц, включая правителя Беларуси и других высокопоставленных лиц. Кроме того, мы осуществляем тесную координацию с нашими европейскими партнерами в вопросе о дополнительных адресных санкциях в отношении всех тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека и репрессии в Беларуси", - сказал он.

Дипломат отметил, что предпринимаемые США и их союзниками меры "должны стать ясным сигналом для тех, кто способствует насилию в Беларуси".

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"Наши санкции действуют на протяжении нескольких лет, а европейские партнеры восстанавливают те санкции, которые были отменены для того, чтобы установить более тесные отношения с Белоруссией и, возможно, смягчить ее политику. Помимо тех 17 лиц, на которых распространяются санкции, мы обсуждаем с нашими европейскими партнерами ряд мер, о которых мы будем готовы объявить в ближайшем будущем", - добавил Бигэн.

Он также отметил, что "после того как народ явно отверг режим, руководство Беларуси использует насилие для поддержания своей власти".

Представитель Госдепа напомнил, что США не признают легитимность Александра Лукашенко и требуют новых выборов.

Напомним, ранее Главред сообщал, что представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам видеконференции с участием министров иностранных дел стран-членов ЕС заявил ‒ Евросоюз не признал результаты выборов президента Беларуси и анонсировал введение санкций.