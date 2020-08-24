Навальный был отравлен – клиника Шарите

Медики устанавливают, каким конкретно веществом отравили Навального / Reuters

Оппозиционер Алексей Навальный, который пребывает в коме и находится на лечении в немецкой клинике Шарите, был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты Шарите установили, что политика отравили веществом группы ингибиторов холинэстеразы. О каком конкретно веществе идет речь – пока неизвестно, медики проводят дополнительные исследования.

"Клиника "Шарите": клинические исследования показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Точное вещество еще не выявлено, проводятся исследования", - отмечается в сообщении информагентства.Читайте такжеКто и зачем отравил Навального

Также сообщается, что состояние Навального тяжелое – он пребывает в искусственной коме. На данный момент острой угрозы жизни политика нет.

20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В России называли версии, согласно которым политика отравили, но врачи в Омске это опровергали.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

В понедельник, 24 августа, представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт предположил, что Навального могли отравить.