Навальный был отравлен – клиника Шарите

Острой угрозы жизни российского политика Алексея Навального на данный момент нет.
Оппозиционер Алексей Навальный, который пребывает в коме и находится на лечении в немецкой клинике Шарите, был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Об этом сообщает РИА Новости.
Специалисты Шарите установили, что политика отравили веществом группы ингибиторов холинэстеразы. О каком конкретно веществе идет речь – пока неизвестно, медики проводят дополнительные исследования.
"Клиника "Шарите": клинические исследования показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Точное вещество еще не выявлено, проводятся исследования", - отмечается в сообщении информагентства.Читайте такжеКто и зачем отравил Навального
Также сообщается, что состояние Навального тяжелое – он пребывает в искусственной коме. На данный момент острой угрозы жизни политика нет.
20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
В России называли версии, согласно которым политика отравили, но врачи в Омске это опровергали.
В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
В понедельник, 24 августа, представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт предположил, что Навального могли отравить.