Навальный должен был умереть в самолете - политолог

Навальный должен был умереть в самолете / Reuters

Российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас лежит в состоянии комы в немецкой клинике Шарите, хотели убить, он должен был умереть в самолете. Но он не умер, и ситуация пошла совсем по другому пути.

Об этом заявил политолог и публицист Федор Крашенинников в эфире Настоящего Времени.

"Покушение на него не может рассматриваться никак вне контекста его оппозиционной деятельности, борьбы с Путиным. Потому что все предыдущие жертвы режима имели каких-то очевидных или неочевидных врагов. Литвиненко работал с Березовским, эту историю вешали на Березовского, Борису Немцову придумали кавказский [след], что это кавказцы за какое-то его неосторожное слово скинулись и убили его. То есть всегда были какие-то очень глупые, какие-то неубедительные для нас с вами аргументы", - сказал политолог.

По его словам, в случае с Навальным нет вообще ничего, кроме чистой оппозиционной политики: человек боролся с Путиным, человек разоблачал Путина, человек был отравлен.

"Причем отравлен – это нехорошее слово, потому что оно предполагает, знаете, отравили – человеку стало плохо, живот у него свело. Его хотели убить, он должен был умереть в самолете. Но он не умер, и ситуация пошла совсем по другому пути", - сказал он.

Также политолог обратил внимание на участь летчика.

"Мы должны поинтересоваться судьбой летчика, который, похоже, и сломал всю игру. Потому что если бы самолет вовремя не сел, а врачи в Омске (Омск оказался случайно, я так понимаю, не было расчета, что это будет Омск) не доставили Навального в больницу, пока туда приехали представители этих разных интересных организаций, врачи что-то начали делать. Если бы летчик не посадил самолет, боюсь, что мы бы потеряли Алексея еще 20 августа", - сказал Крашенинников.

Как известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Читайте такжеВ Кремле прокомментировали немецкий диагноз НавальногоНапомним, ранее в Омске врачи Больницы скорой медицинской помощи №1 не выявили у Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы, которые обнаружили специалисты немецкой клиники Шарите, куда транспортировали оппозиционера.

"При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы - результат отрицательный", - сказал заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Сабаев в комментарии Интерфаксу.