Назван город с самым грязным воздухом: допустимая норма превышена в 10 раз

Данные собраны за 8 ноября.
Концентрация мелкодисперных частиц PM2.5 в столице Киргизии Бишкеке превысила норму в десять раз. Таким образом город стал самым худшим городом по загрязнению воздуха, свидетельствуют данные проекта World Air Quality.
По состоянию на 8 ноября концентрация мелкодисперных частиц PM2.5 в воздухе города составила 294 микрограмма на кубометр, что в 10 раз выше всемирной нормы.
На втором месте в антирейтинге индийский город Дели. Концентрация мелкодисперных частиц в воздухе Дели составила 261 микрограмм на кубометр. На третьем - Лахор в Пакистане.
В пятерке "лидеров" также оказались индийские Колката и Мумбаи.
Киев оказался на 51 месте.
Напомним, новое исследование ученых показало, что за последние 50 лет количество аномально жарких дней на планете удвоилось. При этом, начиная с 1980-х годов столбик термометра поднимался выше 50 градусов по Цельсию, что предвещает еще более высокую температуру уже в ближайшие грядущие годы. Также выяснено, что в течение последнего десятилетия аномальная жара держалась почти месяц ежегодно.
Также ранее исследователи заявили, человечество пагубно влияет на климат и особенно глобальное потепление. Таким образом фоновое потепление в восточной экваториальной части Тихого океана будет проходить быстрее, чем в западной.
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