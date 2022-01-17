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Не имеет права жить: пересадку мужчине сердца свиньи осудили родственники раненой им жертвы

17 января 2022, 13:56
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Спасенный врачами мужчина, перенесший уникальную операцию, ранее был осужден за нападение на человека с ножом.

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Пересадки человеку сердца свиньи осудили родственники раненой им жертвы / University of Maryland School of Medicine

57-летний Дэвид Беннет, ставший первым в мире человеком с пересаженным от свиньи сердцем, как оказалось, ранее был осужден за нападение на человека с ножом. Еще в 1988 году он приревновал свою жену к одному из мужчин и нанес тому семь серьезных ножевых ранений – пострадавшего после этого случая парализовало до конца жизни.

Раненый Эдвард Шумахер еще почти два десятилетия вплоть до своей смерти боролся с медицинскими осложнениями, которые возникли в результате нападения. Об этом рассказала сестра пострадавшего Лесли Шумахер Дауни, пишет "Новое время".

Нападение произошло в апреле 1988 года. Беннет увидел, как его жена сидела на коленях у к тому времени 22-летнего Шумахера, и приревновал свою вторую половинку. Из-за ревности он схватился за нож и ударил им Шумахера несколько раз в спину.

Ревнивца признали виновным в побоях и ношении скрытого оружия и приговорили к 10-летнему заключению.

После нападения Эдвард Шумахер был прикован к инвалидной коляске. В 2005 году у него случился инсульт, а через два года мужчина умер.

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Сестра пострадавшего отмечает, что ее брат страдал 19 лет, и вместе с ним страдала вся семья.

Также она рассказала, что новость об операции по пересадке сердца свиньи для Беннета она узнала от своей дочери – специально с ней никто не связывался, чтобы сообщить об этом.

"Моя вторая дочь прислала мне сообщение и сказала: "Мама, это тот человек, который зарезал дядю Эда". Потом я прочитала историю и разозлилась, потому что он получил сердце", – рассказала Лесли Шумахер Дауни.

Сестра погибшего считает, что для такой операции можно было выбрать другого пациента, а Беннет, по ее словам, не достоин такого шанса на жизнь после того, что он сделал.

В то же время врачи, проводившие операцию, отметили, что прошлые преступления и судимость не лишают пациентов права на лечение и оперативное вмешательство.

Первая в мире операция по пересадке человеку сердца свиньи

Напомним, в США впервые в медицине врачи успешно пересадили пациенту сердце генетически модифицированной свиньи. По словам медиков, трансплантация показала, что "сердце генетически модифицированного животного может функционировать у человека без немедленного отторжения".

Сам пациент объяснил, что это был его последний шанс на жизнь, и поэтому он согласился на эту операцию.

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