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Не пускали гулять: в Санкт-Петербурге школьник изрезал ножом сестру и подстрелил родителей

8 ноября 2020, 11:53

Подросток несколько дней подряд общался с друзьями в соцсети Вконтакте и рассказывал им о том, что собирается сделать.

Серафим Бурый
Серафим Бурый совершил нападение на свою семью / Фото t.me/ENews112

В ночь на воскресенье, 8 ноября, в российском Санкт-Петербурге произошла жуткая трагедия - 15-летний школьник попытался убить свою семью.

Серафим Бурый проснулся посреди ночи и порезал горло своей шестилетней сестре, сообщает Telegram-канал 112. Потом подросток прошёл в комнату, выстрелил в бабушку из травматического оружия и ранил в руку деда.

Все трое госпитализированы в реанимацию питерской больницы. Девочка находится в тяжёлом состоянии. Сам Серафим задержан. На данный момент он находится на допросе в Следственном комитете.

Сообщается также, что мальчик несколько дней подряд общался с друзьями в соцсети Вконтакте и рассказывал им о том, что собирается сделать. По словам подростка, после убийства семьи он планировал уехать в Ленинградскую область.

Сведения Telegrаm-канала LIFE SHOT несколько отличаются. По их данным, подросток из Санкт-Петербурга выстрелил в голову матери, порезал шею 6-летней сестре и ранил отца в руку. Свои действия Серафим объяснил тем, что родители якобы часто не пускали его гулять, и он давно вынашивал свой план "мести".

15-летний Серафим стрелял из травматического пистолета, который зарегистрирован на его отца, который является сотрудником ДПС.

Нападение на родных Серафим задумал осуществить, когда все уснут. В доме гостила 5-летняя внучка его родителей.

"Как рассказал сам Серафим на допросе, перед преступлением он перезарядил пистолет, потренировался ударами ножом на подушке, ещё несколько минут подумал и потом всё же зашёл в комнату к племяннице. После того как он трижды ударил её в шею, она начала плакать. На шум прибежала мама, и Серафим стал целиться в неё — попал только со второго раза. В этот момент в комнату влетел отец и вырвал у сына пистолет", - говорится в сообщении.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье Покушение на убийство двух и более лиц.

Напомним, жестокое убийство произошло в Подмосковье. От рук злоумышленников погибли члены семьи преподавателя МГСУ Виктории Борковской - погибла сама педагог и ее мать, 6-летняя дочь с множеством колото-резаных ранений в тяжелом состоянии госпитализирована.

новости России убийство подросток
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