Новейший украинский корвет и экипаж готовы - когда смогут выполнять задачи

Украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" уже готов к выполнению задач, экипаж проходит тренировки.

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Корвет "Гетман Иван Мазепа" и его экипаж / коллаж: Главред фото: Милитарный, LB.ua

Новейший корвет, который получил название "Гетман Иван Мазепа" уже готов, он проходит тренировки, как и его экипаж. После завершения всех необходимых процедур он сможет выполнять боевые задачи в составе Военно-морских сил Украины. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

"Должны его включить в состав Военно-Морских сил. Конечно, это такая немножко непредсказуемая отрасль, как и строительство дома. Плюс-минус очень похожая система. Поэтому, конечно, когда он будет испытан и поставлен на строй, то можно будет считать, что он находится в составе Военно-Морских сил", - отметил Плетенчук.

Также спикер отметил, что сейчас экипаж корвета проходит подготовку в Турции. Чтобы полностью овладеть системой корабля, экипаж около года будет проходить на нем службу. Такой процесс является очень важным в вопросе боевого слаживания, а уже после этого периода корвет и команда будут полностью готовы к выполнению боевых задач.

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Представитель ВМС добавил, что корабль является одной из самых мощных единиц в ведении войны, но экипажу кроме боевых задач и их выполнения приходится бороться еще и с морской стихией.

Напомним, что корвет был построен по проекту Ada для ВМС Украины и является важной частью перспективного укрепления Сил обороны Украины. На его борту уже установлено артиллерийское вооружение.

ВМС Украины в войне против России

Ранее мы сообщали, как украинские ВМС, ракетные войска и дроны ликвидируют Черноморский флот и практически уничтожили его.

Представитель военно-морских сил ВСУ отметил, что за июнь украинские защитники смогли уничтожить 58 плавсредств российской оккупационной армии на Юге Украины.

Также стало известно, что спецподразделение Военно-морских сил Украины провело состав и многоэтапную операцию, в ходе которой был эвакуирован с временно оккупированной территории морпех Александр.

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