Жертвы и ввод войск РФ: эксперт дал мрачный прогноз насчет протестов в Беларуси

На акциях протеста возможны жертвы, не исключает политолог / Reuters

Есть три вероятных сценария дальнейшего развития событий в Беларуси, где на фоне президентских выборов проходят стихийные акции протеста.

Об этом в комментарии УНИАН сказал глава Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко.

"Первый сценарий - Лукашенко удерживает власть, но ценой конфликтности, снижения уровня своей легитимности и ослабления внутреннего и внешнего ослабления", - сказал он.

Второй сценарий, со слов политолога, состоит в том, что кризис может выйти из-под контроля и перерасти в более масштабное проявление.

"Тогда возможны разные проявления кризиса, включая жертвы, например, вмешательство России, то есть ситуация просто становится бесконтрольной и тогда велика вероятность, что Россия может вмешаться в этот конфликт для того, чтобы восстановить порядок, защитить российских граждан в Беларуси и т.д.", - пояснил эксперт.

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"Но это не победа кандидатов в президенты, а кризис заканчивается новыми конкурентными, демократическими выборами. Потому что в данном случае оппозиционный кандидат в президенты не имеет никакого значения, это не более, чем символ. Речь идет о том, чтобы отстранить Лукашенко от власти и провести демократические выборы", - отметил Фесенко.

Он добавил, что считает самым вероятным вариантом - первый сценарий.

Что касается влияния событий в Беларуси на Украину, то, по мнению политолога, "прямого влияния это не будет иметь, кроме создания определенного напряжения, дополнительных проблем с точки зрения предстоящего визита президента Зеленского в Беларусь".

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"Визит планируется на сентябрь. Вот тут проблемы есть, потому что практически фон для этого визита не самый благоприятный", - сказал он.

Напомним, ранее в Беларуси заявили о всеобщей забастовке после президентских выборов.