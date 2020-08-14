"Бронированная задница": эксперт объяснил, почему Лукашенко "усидит на штыках"

Александр Лукашенко делает ставку на силовиков, считает политолог / tut.by

В Беларуси силовики однозначно делают ставку на действующего президента Александра Лукашенко.

Такое мнение в интервью Апострофу высказал известный российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его мнению, белорусские силовики уже почувствовали "запах крови" и не намерены отступать.

"Если надо, они будут стрелять. Они уже стреляли, использовали даже настоящие пули. А это значит, что они повязаны кровью, отступать уже нельзя", - считает он.

В то же время он объяснил, почему Лукашенко для удержания власти будет делать ставку на силовиков.

"Считается, что на штыках долго усидеть нельзя, но у Лукашенко – бронированная задница, а значит, он сможет. Силовики ему нужны, чтобы избежать "крымского" сценария. У Лукашенко с ними симбиоз. И чем жестче будут протесты, тем жестче будет подавление", - добавил Орешкин.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на внеочередном заседании глав внешнеполитических ведомств государств Европейского Союза может быть согласовано решение о введении санкций против белорусских властей по причине нарушения прав человека на территории Беларуси.

В ЕС считают, что пакет ограничений должен быть введен против тех лиц, которые причастны к нарушению прав человека в Беларуси.