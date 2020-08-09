"Фатальная ошибка Лукашенко": эксперт спрогнозировал результат выборов в Беларуси

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко на выборах сможет максимум показать результат в 30%, заявил белорусский оппозиционный общественный деятель Вадим Прокопьев.

"Лукашенко с помощью своей бессменной главы ЦИК сделает подтасовки. Это будет отличаться от других выборов тем, что у него вообще нет рейтинга. За него проголосует подавляющее меньшинство, совсем мало людей. На предыдущих выборах он мог убедить ЦИК и силовиков в том, что в него есть большинство, примерно 51% и благодаря этому происходили подтасовки. На этих выборах его рейтинг если не 3%, то 17%. Ну максимум 30%", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

Белорусский оппозиционер считает, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не хотела идти на выборы, а была вынуждена это сделать.

"Она не хочет быть президентом. Она оказалась на этом месте совершенно неожиданно, потому что ее муж в тюрьме, я допускаю, что даже в карцере. Фактически она стала народным кандидатом, который должен объявить следующие свободные выборы без Лукашенко. Но ее не изберут на предстоящих выборах 9 августа. На этих выборах мы зарегистрируем обман. Он уже происходит. Для Лукашенко было роковой ошибкой оставить Тихановскую в списках. Он просто не думал, что женщины смогут составить ему конкуренцию", - добавил Прокопьев.

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Напомним, ранее в РФ призвали ввести войска в Беларусь и задушить Майдан.