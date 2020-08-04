Лукашенко заявил об изменении статуса отношений с Россией

Лукашенко заявил об изменении отношению с Россией / УНИАН

Во вторник, 4 августа, в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится до 8 августа включительно. В ходе обращения к белорусскому народу перед выборами действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация поменяла братские отношения с Беларусью на партнерские. Однако Москва все равно останется ближайшим союзником Минска.

Об этом сообщает Белта.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно", - заявил Лукашенко.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Минск будет выстраивать отношения стратегического партнерства и с Западом, и с Китаем, и с США, а также соседними странами.

"Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем. И если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам. Мы ни к кому ни на какие проблемы не ввязывались, не навязывались и навязываться не собираемся", - добавил Лукашенко.

Также Лукашенко всаоминил и об Украине.

"Отстаивая свою независимость, мы пережили санкции. В первые месяцы войны мы приютили из Украины более 150 тысяч украинских граждан, накормили и обогрели", - сказал президент Беларуси.

Читайте такжеПутин в августе предпримет попытку аннексии Беларуси: СМИ объяснили причинуНапомним, ранее сообщалось, что на территории Беларуси якобы началась военная мобилизация, о чем военные комиссариаты уже оповещают ранее проходивших службу в вооруженных силах мужчин в возрасте от 25 до 35 лет. Уже 10 августа они должны прибыть на сборы – на следующий день после выборов президента страны.