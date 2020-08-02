"Воевали в Украине": Минск принял жесткое решение по делу боевиков Вагнера

В Беларуси задержали российских боевиков / Скриншот Беларусь 1

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич рассказал о ходе расследования дела задержанных российских боевиков.

По его словам, прокуратура Беларуси избрала для задержанных ранее 33 боевиков ЧВК Вагнера меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает БелТА.

"Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Носкевич.

По его словам, была получена информация о том, что "они все практически имеют серьезное боевое прошлое - воевали на востоке Украины".

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"Сейчас со всеми задержанными проводятся следственные действия, они допрошены в присутствии адвокатов", - добавил Носкевич.

Напомним, ранее Офис Генерального прокурора Украины направил обращение своим белорусским коллегам с запросом о временном аресте задержанных 29 июля боевиков ЧВК Вагнера с целью их последующей экстрадиции на украинскую территорию.

Как известно, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 российских боевиков из ЧВК Вагнер и еще одного человека на юге страны, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

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По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.