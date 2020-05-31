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В Беларуси похитили ярого критика действующего президента

31 мая 2020, 17:24

Неизвестные увезли оппозиционера Статкевича в неизвестном направлении. Об этом сообщила его супруга.

Лукашенко
В Минске похитили ярого критика Лукашенко / УНИАН

В Минске в воскресенье, 31 мая, неизвестные похитили оппозиционера Николая Статкевича, который все время выступал с резкой критикой нынешнего президента Александра Лукашенко.

"На улице Маяковского, нарушив все правила дорожного движения, маршрутка перекрыла нашу дорогу и заставила остановиться. Люди в гражданском вырвали ключ зажигания из машины, вытащили Николая и отвезли его в неизвестном направлении", - сообщила жена политика Мария Адамович, передает Радио Свобода.

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Жена оппозиционера написала заявление о похищении Статкевича.

Отмечается, что оппозиционер ехал на пикет в поддержку альтернативных участников президентской кампании в Беларуси.

Экс-кандидат в президенты Николай Статкевич является критиком президента Беларуси Александра Лукашенко. В 2011 году его приговорили шести годам колонии усиленного режима.

Как ранее писал Главред, Республика Беларусь хочет сосредоточить свои усилия на развитии оборонно-промышленного комплекса. В планах Минска – создание белорусской ракеты, а также производство стрелкового оружия, средств противовоздушной обороны и бронетанковой техники.

Ранее Александр Лукашенко признался, что опасается народного восстания в Беларуси.

Александр Лукашенко Беларусь оппозиция Статкевич
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