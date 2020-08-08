"Если любишь – отпусти": соперница Лукашенко перед выборами записала видеообращения

Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам / Наша Нива

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская за сутки выпустила два видеообращения к потенциальным избирателям, в котором не упомянула имя действующего президента Александра Лукашенко, но неоднократно указала на его противозаконную деятельность.

Ролики были опубликованы в YouTube. В первом Тихановская обратилась к белорусам с представителями двух незарегистрированных кандидатов Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой, которым власть не позволила участвовать в выборах.

"Белорусы, мы любим вас. Любим вас всех без исключения. Мы не делим белорусов на народ и чиновников, на людей в гражданском и в черной форме, на избирателей и членов избирательных комиссий, мы все — белорусы, мы все — семья", — начала свое выступление Тихановская.

Кандидат напомнила избирателям, что власть не хочет уходить, но Беларусь – свободная страна, где должна восторжествовать демократия.

Читайте такжеВ Беларуси устроили протест после ареста диджеев за песню Цоя Перемен"Когда кто-то говорит, что не отдаст страну другой власти, мы не понимаем этих слов, — сказала Тихановская. — Кому не отдаст? Как не отдаст? Разве ее кто-то присвоил, чтобы отдавать? Разве кто-то приватизировал нас, чтобы отдавать? Разве мы — чья-то собственность? Действующая власть против приватизации предприятий, но приватизировала всю страну. Белорусы — не собственность, а страна не должна принадлежать одному человеку", - подчеркнула она.

Во втором видеообращении Тихановская осудила задержание участников велопробега. Она призвала силовые структуры "не выполнять преступные приказы".

Политик отметила, что сейчас в Беларуси много активного населения, которое хочет перемен и не боится публично говорить об этом.

"Столько сторонников перемен на улицах наших городов еще никогда не было. В этом году мы убедились, что для нас, для белорусов, нет ничего невозможного", — сказала она.

Как ранее сообщалось, 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы. В настоящее время достоверные рейтинги кандидатов в президенты не известны, так как в стране нет полноценной политической социологии. В то же время независимые социологи попытались оценить рейтинг действующего президента страны Александра Лукашенко.

Напомним, в ходе обращения к белорусскому народу перед выборами действующий президент страны Александр Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.