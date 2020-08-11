Баррикады на улицах: у Лукашенко припугнули крутыми мерами

Остатки баррикад в Минске / sk.gov.by

Автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления, заявили в Следственном комитете Беларуси.

В связи с этим машины будут изыматься у владельцев и признаваться вещественным доказательством, сообщает Следком РБ.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - подчеркнули в СК.

Там напомнили, что создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены. Такие действия могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста.

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"Санкция ч.1 ст. 310 УК предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Если блокирование транспорта влечет за собой гибель или причинение менее тяжких или тяжких телесных повреждений людям, что предусмотрено ч.2 ст. 310, - то до десяти лет лишения свободы", - добавили в СК Беларуси.

Напомним, массовые протесты охватили Беларусь сразу после президентских выборов. Народные выступления продолжаются уже второй день.

Как сообщал Главред, ранее МВД Беларуси сделало заявление о первом погибшем участнике протестов в Минске.