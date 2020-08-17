У Тихановской призвали белорусов ко всеобщей забастовке

Светлана Тихановская / Reuters

Представители штаба бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской (которая находится сейчас в Литве) призвал белорусов ко всеобщей забастовке ‒ ради того, чтобы ушел в отставку нынешний руководитель государства Александр Лукашенко.

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

"Мы призываем все трудовые коллективы присоединиться к бессрочной забастовке с требованием отставки Александра Лукашенко, а также делегировать представителей забастовочных комитетов в Координационный Совет", ‒ говорится в заявлении штаба Тихановской.

Ее сторонники утверждают ‒ они планируют продолжать добиваться отмены выборов легальными и ненасильственными способами.

Кроме того, руководитель штаба Тихановской Мария Мороз в видеообращении также призвала белорусов ко всеобщей забастовке.

В частности, Мороз заявила, что в результате всеобщей забастовки президент Лукашенко лишится источника финансирования. Она добавила, что для главы государства "понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба".

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Напомним, ранее Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором заявила ‒ она готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера Беларуси.