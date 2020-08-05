Мощнейший взрыв в Бейруте попал на свадебное видео: устрашающие кадры

Власти Бейрута подсчитали убытки от взрывов / Reuters

В сети показали устрашающие кадры последствий мощных взрывов в столице Ливана Бейруте, которые прогремели 4 августа. Власти Бейрута оценивают ущерб от взрыва в порту в 3-5 миллиардов долларов, сообщил в среду, 5 августа, губернатор города Марван Аббуд.

Об этом пишет LBCI Nеws.

"Размер ущерба достигает от трех до пяти миллиардов долларов, а возможно и больше. Сотни жителей Бейрута остались без жилья", - сказал он.

В свою очередь, министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан в интервью телеканалу Sky News Arabia сообщил, что после взрыва больницы в столице и ее окрестностях переполнены ранеными, а врачи испытывают нехватку медицинских принадлежностей.

"К настоящему моменту мы располагаем данными о четырех тысячах пострадавших, многие из которых до сих пор не получили медицинской помощи из-за нехватки мест в больницах как в столице, так и за ее пределами, поскольку те переполнены ранеными", - сказал Хасан.

Чиновник также добавил, что ситуация с ранеными существенно осложняется распространением в стране коронавируса.

Оценивая текущее положение дел, Хасан описал его как "катастрофу в полном смысле слова".

В то же время масштаб катастрофы в Бейруте показали на видео, снятом с высоты птичьего полета.

Кроме того, мощный взрыв в Бейруте попал на кадры свадебного видеоролика.

Во время взрыва оператор снимал невесту и продолжил снимать еще несколько секунд после этого.

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Ранее сообщалось, вечером 4 августа в столице Ливана городе Бейруте прогремели мощные взрывы в окрестностях городского порта.

Мощной взрывной волной выбило стекла в окнах зданий, а в некоторых снесло перегородки.

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