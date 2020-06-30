Россияне в Испании жалуются на захват домов бездомными

Испанские бездомные начали захватывать дома россиян / Reuters

В Испании достаточно большое количество россиян имеет собственную недвижимость и в последнее время участились жалобы на инциденты сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.

Как информирует Газета.Ru, жалобы на захват жилплощади приобрели массовый характер после пандемии коронавируса, по причине которой были закрыты границы.

Владельцы домов в недоумении – они не могут приехать в Испанию, но уже точно знают, что в их доме проживают посторонние люди и пользуются всем имуществом.

"Заселяются в чужие дома и квартиры, нередко целыми семьями. Захватчики жилья — это, как правило, выходцы из африканских стран, из СНГ, из восточной Европы, из США, — от бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган", — рассказала жительница Испании Наталья.

Читайте такжеИспания открывает границы для иностранных туристов после пандемииПо словам гражданки РФ, нередко случается, что незаконно заселяются в дома и представители среднего класса, которые не сумели выплатить кредит по ипотеке.

Россияне нарекают, что испанские законы имеют ряд особенностей, поэтому выселить самозваных квартирантов может исключительно суд. Полиция Испании не имеет права зайти в помещение, если жильцы сами не откроют дверь.

Напомним, с 1 июля внешние границы Евросоюза будут полностью открыты после пандемии коронавируса для граждан 14 стран мира.

Ранее в Брюсселе чиновники обсуждали, из каких стран разрешить въезд в Евросоюз после открытия внешних границ, которые закрыли после объявления пандемии китайского коронавируса Covid-19.