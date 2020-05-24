Китай пояснил реальную угрозу холодной войны с США

Китай опасается нарастающей конфронтации с США / Reuters

В Китае сделали заявление, что некоторые политсилы Соединенных Штатов Америки искажают реальность и провоцируют "новую холодную войну" между странами.

"Некоторые политики игнорируют основные факты и выдвигают бесчисленные лживые комментарии и теории заговора в отношении Китая… Некоторые политические силы в США захватывают отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань "новой Холодной войны". Это опасная попытка повернуть назад колесо истории", — заявил 24 мая официальный представитель Министерства иностранных дел Китая в Twitter.

В Пекине не уточняют, какие именно политические силы провоцируют холодную войну. Однако в МИД подчеркнули, что Китай и США "выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации".

"У Китая и США разные социальные системы, но это результат разных выборов, сделанных нашими людьми, который мы должны уважать. Также верно, что у нас много разногласий, но это не исключает сотрудничества", — продолжили в МИД Китая.

По словам дипломатов, КНР и США должны стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству и мирному урегулированию.

Напомним, в связи с сокрытием Пекином информации о происхождении COVID-19, что, по мнению американцев, привело к мировой пандемии коронавирусной инфекции, США не исключают полного разрыва всех отношений с Китаем.

Ранее сенаторы-республиканцы во главе с Линдси Грэмом представили в сенате проект закона, в случае принятия которого будет введен ряд санкций в отношении Китая.