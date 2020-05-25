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В Польше украинские огурцы назвали отечественными для привлечения покупателей

25 мая 2020, 17:37

Нарушение выявила торговая инспекция.

Огурцы
Огурцы из Украины в Польше выдавали за местные / kp.ua

В Польше сеть крупных супермаркетов Biedronka сознательно обманывала клиентов, указывая на овощах и фруктах ложную страну-производителя.

Как сообщает TVP Info, торговая инспекция выявила, что крупнейшая коммерческая сеть розничной торговли в Польше продавала под видом польских тепличные огурцы из Украины, морковь из Бельгии и Нидерландов и капусту из Франции.

В отношении торговой сети управление в сфере конкуренции и защиты прав потребителей Польши возбудило дело. Обвиняется Jeronimo Martins Polska, которой принадлежит сеть магазинов. В расследовании указано, что для многих покупателей страна происхождения товаров является ключевым фактором при покупке.

Читайте такжеБряцанье Искандерами и скулеж шавки: как Польша поставила РФ на местоОтмечается, что некоторые покупатели сознательно поддерживают отечественного производителя, поэтому патриотично покупают те или иные товары. В связи с этим неправдивая информация о производителе может серьезно повлиять на выбор покупателя. По результатам расследования владельцу сети магазинов грозит штраф в размере до 10% от годового оборота.

Инспекция указывает, что поступок торговой сети является умышленным еще и по той причине, что польское правительство на фоне карантина и пандемии коронавируса просило соотечественников покупать местные товары и поддерживать собственного производителя.

Напомним, глава МВД Польши Мариуш Каминский одобрил расширение перечня лиц, которые могут пересечь границу государства во время карантина из-за китайского коронавируса.

Также в Государственной пограничной службе Украины сообщали, что украинцы могут попасть в Польшу пешком или на автомобиле.

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