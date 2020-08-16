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Боевики Вагнера в Беларуси: наемники РФ рассказали новую версию

16 августа 2020, 13:46

Наемники утверждают, что кураторы предложили работу по охране нефтяных объектов как в Сирии и Ливии.

беларусь, вагнер
В Беларуси задержали российских боевиков / Скриншот

Выданные России боевики ЧВК Вагнера заявили о том, что якобы следовали в Ливию и Сирию.

Наемники утверждают, что кураторы предложили работу по охране нефтяных объектов как в Сирии и Ливии, передает РИА Новости.

Отмечается, что куратор якобы просил набрать в охрану 30 человек, затем увеличил запрос до 60, до 90 и потом до 180 человек. От сотрудников требовали опыт участия в боевых действиях - в первую очередь на Донбассе и в Сирии.

Однако после этого кураторы уже вели речь о том, что люди едут на охрану объектов Роснефти в Венесуэлу.

В то же время кураторы якобы заявили о том, что у них не получилось состыковать рейсы, а предложили временно убыть в санаторий Белорусочка для отдыха.

"Все спали. Вдруг грохот – двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову. Люди не понимали, что вообще происходит, ощущение сюрреализма.

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О том, что там выборы, мы узнали по приезду. Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал", - рассказали боевики Вагнера.

Напомним, Беларусь выдала Российской Федерации 32 задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

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Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы относительно выдачи 28 боевиков ППК Вагнера.

Всем боевикам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

новости Беларуси новости России ЧВК Вагнер
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