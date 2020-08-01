Задержание российских боевиков: Москва выдвинула Минску ультиматум

В Беларуси задержали российских боевиков / Скриншот

Москва требует скорейшего освобождения задержанных в Беларуси российских боевиков ЧВК Вагнера.

"Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Беларуси и с адвокатами", - заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, передает Интерфакс.

Он подчеркнул, что "те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление".

"Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены", - отметил дипломат.

По его словам, согласно документам, которые предъявлены задержанным следствием, они являются подозреваемыми по двум статьям УК Беларуси. "Это статьи 293 и 13, то есть их подозревают в приготовлении к массовым беспорядкам, ссылки на терроризм нет", - подчеркнул дипломат.

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"Постановление, врученное каждому из россиян, означает, что белорусская сторона трактует это задержание с текущего дня как заключение под стражу. Подчеркиваю: согласиться с этим нельзя, потому что нет оснований и не предъявлены факты, которые подтверждают такое подозрение", - подчеркнул посол.

Напомним, ранее Офис Генерального прокурора Украины направил обращение своим белорусским коллегам с запросом о временном аресте задержанных 29 июля боевиков ЧВК Вагнера с целью их последующей экстрадиции на украинскую территорию.