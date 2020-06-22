У Путина рассказали, есть ли у России территориальные претензии к соседним странам

Дмитро Песков / УНИАН

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина заявил о том, что у официальной Москвы нет никаких территориальных претензий к соседним странам.

Об этом сообщает портал ТАСС.

"Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям", - отметил Песков, комментируя высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что после 1991 года союзные республики получили "огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий".

Напомним, ранее, 22 июня 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин дал объемное интервью федеральному телеканалу Россия 1. Путин выразил убежденность ‒ во время распада СССР все республики нарушали союзный договор и "утащили" с собой "исконно российские земли" (сразу после развала Союза Советских Социалистических Республик).