"Очень большое Приднестровье": у путинской РФ нет будущего – политолог

У России при Владимире Путине нет будущего, полагает эксперт / Reuters

Российская Федерация во главе с президентом Владимиром Путиным является очень большим Приднестровьем, у которого нет никакого будущего.

Путинская РФ – второсортное государство на обочине мировых процессов, рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью Obozrevatel.

По его словам, глава России по всем параметрам перестает быть глобальным игроком.

"…путинская Россия – это такое очень большое Приднестровье, у которого нет никакого будущего... Нас даже не по душевому доходу, а по такому – физическому, в долларах – обгоняет Корея, Канада, Австралия… А Путин все еще пальцы топырит и изображает из себя глобального лидера…", – отметил эксперт.

Собеседник добавил, что российский президент перестал быть интересным для Запада. "Это такой вот человек, который сморщенным кулачком угрожает, а его никто уже не боится", – сказал Орешкин.

Ранее журналист Кирилл Сазонов говорил, что Россия имеет зубы, как у щуки, загнутые внутрь. Журналист прогнозировал, что страна начнет разваливаться, когда ее зубы сгниют.