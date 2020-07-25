"Пришел и уехал": Якубович рассказал, как участвовал в Чеченской войне

Леонид Якубович / УНИАН

Леонид Якубович, легендарный российский телеведущий (известный прежде всего по программе Поле чудес, рассказал о своем участии в первой Чеченской войне в середине 1990-х.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Якубовича, он много лет не желал афишировать свое участие ‒ поскольку не хотел "изображать из себя героя". Телеведущий рассказал ‒ узнал о начале первой Чеченской войны из новостей. Затем он отправился в штаб Внутренних войск РФ в московском районе Лефортово.

"Пришел к командующему, спросил, надо ли что-то отвезти, съездить туда. Через неделю уехал вместе с замом по воспитательной работе", — рассказал Якубович.

Телеведущий рассказывает, что написал книгу о своем участии в Чеченской и Афганской войнах, а также в Балканской войне. Ее планируется издать в сентябре-октябре 2020 года. Кроме того, Якубович подготовил пьесу, спектакль по которой поставит режиссер Марк Розовский и сценарий полнометражного фильма.

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Напомним, ранее Леонид Якубович рассказал о том, что всю еду, которую приносят ему в подарок участники Поле чудес, съедают на месте зрители в студии.