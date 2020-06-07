"Посеяли хаос": власти США сами заслужили протесты и бунты - Захарова

Мария Захарова / Reuters

Мария Захарова, официальный спикер МИД РФ, заявила ‒ массовые протесты и беспорядки в США в отместку за убийство афроамериканца Джорджа Флойда в чистом виде "последствия хаоса, который сеют Штаты".

С таким заявлением она выступила в эфире пропагандистской передачи Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым на канале Россия 1 в воскресенье, 7 июня 2020 года.

"То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединенных Штатах, – это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя", – заявила Захарова в ответ на вопрос Соловьева.

Спикер МИД РФ утверждает, что исключительно власти США виноваты в том, что страна охваченая бунтами и протекстами.

"Все то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами. Возможность дестабилизации обстановки, возможность игры на внутренних противоречиях, которые являются естеством любого государства и народа. Их нужно преодолевать на законных основаниях", – подытожила она.

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Напомним, ранее одиозный российский телепропагандист Владимир Соловьев устроил очередную сцену с изгнанием из студии своей передачи на канале Россия 1 украинского эксперта-политолога Вячеслава Ковтуна.