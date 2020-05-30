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Жгут автомобили, бросают камни: в США начались жестокие погромы, на улицы вывели нацгвардию

30 мая 2020, 08:43

Из-за убийства афроамериканца в США протесты переросли в жуткие погромы, в Атланте ввели режим ЧС.

В США начались жестокие погромы / скриншот из видео

25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота, полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. После чего страна "взорвалась" - люди вышли на улицы и устроили массовые беспорядки.

В частности, в пятницу в Атланте, штат Джорджия, перед зданием телекомпании CNN протестующие сожгли флаг США, подожгли автомобиль и разбили несколько окон. Один полицейский получил травму.

В калифорнийском городе Сан-Хосе протестующие перекрыли часть шоссе, уничтожили несколько автомобилей и забрасывали полицейских бутылками и камнями, пишет Голос Америки.

В центре Хьюстона, штат Техас, прошла демонстрация под лозунгами "Прекратить жестокость полиции" и "Жизнь черных имеет значение". Полиция арестовала женщину, которая, по неподтвержденным данным, достала огнестрельное оружие.

В Вашингтоне протестующие подошли к Белому дому, который на некоторое время был переведен в режим локдауна, а потом двинулись к Капитолию.

По информации CNN, несколько человек были арестованы после того, как протестующие бросили камни в полицейский участок Шарлотт-Мекленбург и его сотрудников.

Также стало известно, что режим чрезвычайной ситуации объявлен в округе Фултон (штат Джорджия), включающем крупнейший город — Атланту. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп ввел такие меры из-за беспрядков, начавшихся после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Для обеспечения порядка задействованы до 500 бойцов национальной гвардии, отмечает РИА Новости.

Читайте такжеВ США бушуют кровавые беспорядки после убийства копами афроамериканцаНапомним, ранее в США арестовали Дерека Шовена – сотрудника полиции, вследствие чрезмерно жестких действий которого афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице города Миннеаполис.

Полицейский Дерек Шовен арестован, однако информации о том, какие ему выдвинуты обвинения, на данный момент нет.

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