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В США объявили подозрение полицейским, причастным к гибели Джорджа Флойда

3 июня 2020, 23:56

Двое обвиняемых пока находятся на свободе.

протесты в США
Полицейских-виновников гибели Флойда намерены наказать по закону / Reuters

В США власти штата Миннесота предъявили обвинения троим бывшим полицейским, которых считают причастными к смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, чья гибель спровоцировала в стране масштабные протесты с мародерством и разбойными нападениями.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на материалы суда, двое фигурантов дела пока находятся на свободе, суд выдал ордера на их арест.

По решению судьи 37-летний Томас Лейн, 26-летний Александер Куэнг и 34-летний Ту Тао обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Арестовали только Куэнга, но вскоре будут задержаны и остальные участники преступления.

Подозреваемому в убийстве бывшему полицейскому Дереку Чавену, который девять минут стоял коленом на шее Джорджа Флойда, предъявили обвинения в убийстве второй степени. Экс-правоохранитель сейчас находится под стражей.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались протесты, которые трансформировались в массовые беспорядки.

В среду, 2 июля, протестующие пришли к Белому дому – официальной резиденции президента США. В связи с этим в федеральный округ Колумбия стянули около 1,6 тысяч американских военных. Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что военные готовы применить силу к активистам.

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