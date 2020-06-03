В США объявили подозрение полицейским, причастным к гибели Джорджа Флойда

Полицейских-виновников гибели Флойда намерены наказать по закону / Reuters

В США власти штата Миннесота предъявили обвинения троим бывшим полицейским, которых считают причастными к смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, чья гибель спровоцировала в стране масштабные протесты с мародерством и разбойными нападениями.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на материалы суда, двое фигурантов дела пока находятся на свободе, суд выдал ордера на их арест.

По решению судьи 37-летний Томас Лейн, 26-летний Александер Куэнг и 34-летний Ту Тао обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Арестовали только Куэнга, но вскоре будут задержаны и остальные участники преступления.

Подозреваемому в убийстве бывшему полицейскому Дереку Чавену, который девять минут стоял коленом на шее Джорджа Флойда, предъявили обвинения в убийстве второй степени. Экс-правоохранитель сейчас находится под стражей.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались протесты, которые трансформировались в массовые беспорядки.

В среду, 2 июля, протестующие пришли к Белому дому – официальной резиденции президента США. В связи с этим в федеральный округ Колумбия стянули около 1,6 тысяч американских военных. Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что военные готовы применить силу к активистам.