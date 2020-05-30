Покорили космос: SpaceX успешно запустила на МКС ракету с людьми

SpaceX впервые доставит астронавтов на космическую станцию / Фото: скриншот

В США компания SpaceX Илона Маска 30 мая в 22:22 по киевскому времени успешно осуществила запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.

Видеотрансляцию исторического события можно было увидеть на канале NASA в YouTube.

Ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США. Экипаж пилотируемой миссии сможет попасть на борт МКС уже 31 мая.

Данный полет особенный, поскольку это первый в истории полет в космос частной компании. Также для США это первый с 2011 года пилотируемый космический полет на собственном корабле.