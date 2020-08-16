У Трампа рассказали, когда он хочет встречи с Путиным - СМИ

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам ‒ он хочет провести рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным еще до президентских выборов-2020 в стране.

Об этом сообщает американский телеканал NBC.

По данным журналистов, Белый дом рассматривает несколько вариантов мест и дат проведения встречи, в том числе и в Нью-Йорке в сентябре нынешнего года.

В администрации президента США допускают, что Трамп и Путин планируют подписать документа о продлении консультаций по ДСНВ-3 (договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – Главред).

В самом Белом доме полагают, что объявление о прогрессе по выработке соглашения о контроле над ядерными вооружениями считают главной целью возможного российско-американского саммита.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп вновь заявлял о том, что нужно пригласить на саммит Большой семерки (G7) президента России Владимира Путина.