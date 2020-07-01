Отдых в Турции: отели перечислили главные правила для туристов

Турецкие курорты обнародовали правила к туристам / Фото pixabay.com

Пандемия коронавируса - турецкие курорты начали принимать граждан нашей страны по новым правилам.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза, прибывший 1 июля на турецкий курорт Анталья.

"Туристов пока мало, но им готовы предоставить лучший сервис, безопасный отдых", – заверил он.

По его словам, в аэропорту Антальи к туристам предъявляются элементарные требования:

наличие маски,

соблюдение дистанции

дезинфекция рук

термометрия не проводится.

Ряд изменений коснулся трансфера из аэропорта в отель. Теперь в трансферном автобусе туристов рассаживают по одному на двух местах, если только речь не идет о людях, которые путешествуют вместе. Напитки в автобусах больше не доступны.

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Во время регистрации в отеле обязательна маска, но затем, по словам Дерезы, ее можно снять. Система питания "шведский стол" функционирует с небольшими изменениями – еду накладывают официанты, а не сами туристы.

На пляжах увеличили дистанцию между шезлонгами. По мнению Дерезы, подобная мера лишь добавила комфорта.

Напомним, ранее сообщалось, Евросоюз открывает границы, но не для всех. Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными", и граждане которых смогут пересекать границы стран блока с 1 июля. Украина в этот список не вошла. Об этом сообщает ВВС.По данным издания, в список вошли, Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.