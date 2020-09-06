Новые протесты в Минске: улицы оцеплены, в город стягивают военную технику

Спецтехника на улицах Минска / TUT.BY

В воскресенье, 6 сентября, наступил уже 29-й день протестов в Беларуси, вызванных несогласием с официальными результатами президентских выборов.

В Минске накануне запланированных масштабных акций оппозиции заметили колонны военной и специальной техники, пишут белорусские Telegram-каналы Tut.by и Vybary.

На улицах столицы Беларуси заметили колонну БТР, грузовики с тентами защитного цвета, а также спецмашины для разблокирования и с водометами.

Пользователи в соцсетях сообщают, что в центр города движутся несколько колонн военной и спецтехники. Октябрьская площадь полностью по периметру огорожена турникетами.

/ Скриншот

Отметим, что белорусские силовики снова выступили с призывом к участникам акций протеста воздержаться от участия в демонстрациях.

"Сегодня в целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих граждан предпринят комплекс мер. Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города.

Мы обращаемся к гражданам и гостям нашей страны! Не участвуйте в несанкционированных массовых мероприятиях. Это незаконно! Сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка", - говорится в заявлении МВД Беларуси.

Накануне лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала новое видеообращение для своих соратников.

Читайте такжеВ центре Минска на акции протеста силовики набросились на журналистов

Она призвала граждан республики выйти в воскресенье на Марш единства. По ее словам, Марш единства состоится в воскресенье, 6 сентября, в 14:00.

Напомним, неделю назад тысячи демонстрантов пришли к резиденции президента Александра Лукашенко, куда перебросили бронетехнику.

Позднее в Сети опубликовали фото Лукашенко у резиденции с автоматом в руках.

Читайте такжеС автоматом в руках: Лукашенко в бронежилете прилетел в свой дворец

Как известно, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.