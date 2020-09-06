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Новые протесты в Минске: улицы оцеплены, в город стягивают военную технику

6 сентября 2020, 11:42

На улицах столицы Беларуси заметили колонну БТР.

минск
Спецтехника на улицах Минска / TUT.BY

В воскресенье, 6 сентября, наступил уже 29-й день протестов в Беларуси, вызванных несогласием с официальными результатами президентских выборов.

В Минске накануне запланированных масштабных акций оппозиции заметили колонны военной и специальной техники, пишут белорусские Telegram-каналы Tut.by и Vybary.

На улицах столицы Беларуси заметили колонну БТР, грузовики с тентами защитного цвета, а также спецмашины для разблокирования и с водометами.

Пользователи в соцсетях сообщают, что в центр города движутся несколько колонн военной и спецтехники. Октябрьская площадь полностью по периметру огорожена турникетами.

/ Скриншот

Отметим, что белорусские силовики снова выступили с призывом к участникам акций протеста воздержаться от участия в демонстрациях.

"Сегодня в целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих граждан предпринят комплекс мер. Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города.

Мы обращаемся к гражданам и гостям нашей страны! Не участвуйте в несанкционированных массовых мероприятиях. Это незаконно! Сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка", - говорится в заявлении МВД Беларуси.

Накануне лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала новое видеообращение для своих соратников.

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Она призвала граждан республики выйти в воскресенье на Марш единства. По ее словам, Марш единства состоится в воскресенье, 6 сентября, в 14:00.

Напомним, неделю назад тысячи демонстрантов пришли к резиденции президента Александра Лукашенко, куда перебросили бронетехнику.

Позднее в Сети опубликовали фото Лукашенко у резиденции с автоматом в руках.

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Как известно, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.

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