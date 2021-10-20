Новый опасный штамм COVID-19 начал шествие по миру: вариацию Дельты обнаружили в Израиле

В Великобритании зарегистрировали новую вариацию коронавируса AY.4.2 / Daniel Foster / flickr.com/

В мире зафиксировали новый подвид штамма коронавируса Дельта AY.4.2. Он может быть еще более заразным и появился в середине лета в нескольких европейских странах. Теперь он добрался до Израиля.

Заразился новым штаммом коронавируса AY.4.2 11-летний мальчик, который вернулся из Молдовы. Мутацию COVID-19 обнаружили у несовершеннолетнего во время тестирования в аэропорту Тель-Авива, сообщает израильский телеканал I24 и газета The Times of Israel.

Мальчика сразу же изолировали. Уточняется, что больной после прилета ни с кем не общался. Сейчас он под наблюдением врачей.

В свою очередь, в Минздраве Израиля подтвердили этот случай. Там говорят, что представители выясняют, насколько новый штамм может быть заразным.

Как сообщал Главред, в Великобритании зарегистрировали новую вариацию коронавируса. Штамм уже получил название AY.4.2. Он является разновидностью Дельта-штамма. Однако его заразность превышает исходный вариант как минимум на 10-15 процентов.

Исходя из этого, ученые не исключают, что AY.4.2 может оказаться самой заразной версией коронавируса за все время пандемии.