Новый удар по режиму Путина: эксперт оценил худший сценарий с Навальным в РФ

Алексей Навальный / Фото Reuters

Арест в РФ оппозиционера Алексея Навального, который вернулся из ФРГ, сделает из него нового Нельсона Манделу, заявил журналист Иван Яковина.

При этом не исключены новые западные санкции против режима Владимира Путина, а также под угрозой окажется газопровод Северный поток – 2, подчеркнул он в эфире канала Украина 24.

Эксперт напомнил, что для окончания строительства этого газопровода осталось получить разрешение Дании на прокладку труб в ее экономической зоне.

"Предполагаю, что они не захотят вознаграждать Владимира Путина за арест его политического противника", — говорит обозреватель.

По его мнению, преследование Навального ударит по путинскому режиму на международной арене.

"Каждый нечастый разговор западных лидеров с Путиным будет начинаться с имени оппозиционера, для Кремля это неприятная перспектива", - подчеркнул журналист.

Яковина добавил, что лучшим выходом для властей РФ было бы просто не обращать внимания на деятельность Навального: "Но российские власти этого уже не могут сделать, так как сами же пообещали арестовать его после прилета за какие-то мифические преступления".

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Возвращение Навального в Россию: