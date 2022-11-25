"Нужно решать по закону": в РФ заговорили о захвате Армении

В РФ намекнули на вторжение в Армению / Фото Минобороны РФ

Российский депутат от правящей партии Единая Россия Евгений Федоров назвал Армению "тупиковой страной в геополитическом плане". По его мнению, вопрос с русофобией в этой стране нужно "решать по закону". Так он прокомментировал росСМИ митинги против визита в страну Владимира Путина.

"Единорос" уверен, что власть в Армении была якобы поставлена Соединенными Штатами в процессе оранжевой революции.

При этом Федоров намекнул на захват Армении, так как страна "незаконно" вышла из состава РФ.

"У нее от России просто зависит вопрос выживания. Как решать? Общий стандартный ответ - всегда надо решать по закону. Армения вышла из состава СССР по закону? Нет. Значит это незаконное государственное образование. Действовать надо исходя из этого", - добавил Федоров.

Как сообщал Главред, ранее российские пропагандисты заявили, что Казахстан также нужно "денацифицировать".

О нападении на Казахстан заговорил в эфире пропагандистского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" некий Дмитрий Дробницкий, представленный как "политолог". По его словам, "следующей проблемой России станет Казахстан".

Ранее российские политики и пропагандисты цинично заявили, что Казахстан якобы "никогда не существовал как отдельное государство и всегда был частью России". Они назвали Казахстан "второй Украиной".

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