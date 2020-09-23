Официально: Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Лукашенко вступил в должность президента / Reuters

В среду, 23 сентября, во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.

На церемонию инаугурации пригласили несколько сотен человек, среди них: должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта. О зарубежных гостях не сообщается.

23 сентбяря состоялась инаугурация Лукашенко / t.me/pul_1

Кортеж президента Лукашенко / belta.by

К слову, согласно закону О Президенте Республики Беларусь, церемония принесения присяги транслируется по республиканскому телевидению и радио. Сегодня во время инаугурации по государственным телеканалам шли сериалы.

Напомним: