Официально: Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Церемония инаугурации состоялась 23 сентября, хотя о ней не сообщали заранее.
В среду, 23 сентября, во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.
На церемонию инаугурации пригласили несколько сотен человек, среди них: должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта. О зарубежных гостях не сообщается.
К слову, согласно закону О Президенте Республики Беларусь, церемония принесения присяги транслируется по республиканскому телевидению и радио. Сегодня во время инаугурации по государственным телеканалам шли сериалы.
Напомним:
- Ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату инаугурации Лукашенко. Она пообещала предоставить информацию ближе ко времени церемонии.
- С самого утра 23 сентября в Минске в районе Дворца независимости и выставочного зала БелЭкспо, где проходят крупные государственные и международные мероприятия, местные жители заметили военные грузовики и большое количество силовиков, в том числе и представителей роты почетного караула. Белорусские СМИ писали о том, что инаугурация Лукашенко может состояться сегодня.
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста.