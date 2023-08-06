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Огрызко спрогнозировал, сумеет ли Зеленский через ООН расшевелить другие страны

Дмитрий Видоменко
6 августа 2023, 02:40
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Президенту Зеленскому, как считает Огрызко, придется в ООН шевелить международное болото – страны, которые делают вид, что "их хата с краю".
Зеленский, огрызко
Владимир Огрызко спрогнозировал, что может произойти во время визита президента Зеленского в Генассамблею ООН / коллаж Главред, фото УНИАН

Планирующееся выступление президента Владимира Зеленского на Генассамблеи ООН по всей вероятности, будет направлено на страны глобального Юга – с тем, чтобы повернуть их на путь поддержки Украины. Об этом в интервью Главреду сказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Мне кажется, что главным адресатом такого обращения будут страны глобального Юга. Для того, чтобы попытаться вернуть их из нейтрального статуса в поддержку Украины. Это важно хотя бы потому, что, например, в случае международного трибунала для наказания России за преступления против Украины потребуется резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, которая должна быть поддержана подавляющим большинством членов организации. Не половиной, а хотя бы двумя третями. Тогда легитимность такого трибунала будет очевидной для всех", – сказал он.

Украинскому лидеру, считает Огрызко, таким образом придется шевелить международное болото – страны, которые делают вид, что "их хата с краю" в украино-российской войне.

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"Я уже не говорю о многочисленных резолюциях в поддержку Украины. Запад убеждать в этом не нужно – убеждать надо как раз международное болото, которое продолжает делать вид, что это – не наша война. Это неправильно, потому что, в конце концов, речь идет о принципах, на которых построен мир", – сказал он.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Атаки дронов на Москву

Как сообщал Главред, в ночь на 1 августа центр Москвы в очередной раз атаковали беспилотники. Раздалась серия взрывов. Один из дронов влетел в одну из башен "Москва-Сити". По данным росСМИ, на 21 этаже башни IQ-квартала "Москва-Сити" находится Министерство экономического развития РФ.

Позже у Зеленского прокомментировали атаку по Москве. Как отметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Москва стремительно привыкает к полноценной войне, которая скоро перейдет на территорию России. По его словам, все, что будет происходить в РФ – это объективный исторический процесс.

Представитель ГУР Украины Андрей Юсов подчеркнул, что Москва может снова оказаться под ударом беспилотников. В РФ почти не осталось систем ПВО в тылу. Таким образом, Москва сейчас особенно уязвима.

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Владимир Зеленский Владимир Огрызко война России и Украины
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