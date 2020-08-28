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"Они подло себя ведут": Лукашенко провоцирует войну с бизнесом в Беларуси

28 августа 2020, 14:54

Лукашенко призвал предприятия работать в интересах государства.

Лукашенко
Лукашенко обвинил частные компании в дестабилизации ситуации в Беларуси / Reuters

В ходе событий в Беларуси представители частного бизнеса повели себя некорректно по отношению к государству. Власти должны предоставить государственным и частным предприятиям равные условия, чтобы предотвратить подобные сценарии.

Об этом заявил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко во время своей поездки в город Орша, сообщает пресс-служба политика.

Как полагает белорусский политик, внутриполитическая обстановка в стране обострилась в том числе и по вине частных собственников.

"У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься - они многие подло себя ведут", - считает Лукашенко.

Также он добавил, что власти планируют обеспечить равенство в условиях работы для частного и государственного бизнеса во избежание повторения ситуации, которая происходит сейчас.Читайте такжеДворец Лукашенко снова под угрозой: в Беларуси оппозиция готовит новые акции

"Нам надо ставить предприятия (частные и государственные) в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству - не Лукашенко", - подчеркнул избранный, по мнению ЦИК, президент.

Ранее Лукашенко заявил, что протесты на территории республики Беларусь заканчиваются, и теперь всем нужно сосредоточиться на экономическом развитии государства.

Тем временем в Литве спрогнозировали российскую оккупацию Беларуси – в МИД страны призвали ЕС в немедленном порядке отреагировать на потенциальную угрозу.

новости Беларуси Александр Лукашенко бизнес
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