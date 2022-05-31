"Освободили людей без единого выстрела": Лукашенко рассказал сказочную историю о "подвигах" КГБ

Лукашенко поблагодарил КГБ за "спецоперацию" в Украине / УНИАН, Скриншот

Александр Лукашенко, который самостоятельно объявил себя президентом Беларуси, утверждает, что его КГБ провел "специальную операцию в Украине по освобождению белорусских граждан". Лукашенко отметил, что спецоперация прошла "без единого выстрела". Об этом сообщает БелТА.

Пока конечно неизвестно, что это за люди такие, которых КГБшники освобождали, будучи на территории Украины.

"Когда началась спецоперация Российской Федерации, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семьи ... По-моему, в Украине так и никто не разобрался, как это случились. Вы вернули людей в свои семьи. Очень благородное дело для военного человека - без шума, без выстрелов вернуть десятки людей домой. Поэтому я вам чрезмерно благодарен за ваш поступок", - рассказывает Лукашенко.

Можно конечно предположить, что на самом деле никакой спецоперации "президент" Беларуси и не проводил.

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Напомним, недавно Лукашенко утверждал, что на территорию Беларуси якобы заходят "украинские диверсионно-разведывательные группы". При этом он не предоставил никаких доказательств задержания, обнаружения или ликвидации так называемых "украинских ДРГ".

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