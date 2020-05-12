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Отдых в Египте-2020: как будут работать отели и когда лететь

12 мая 2020, 19:25

Туристический бизнес в Египте оказался под угрозой из-за опасного китайского вируса.

Египет
Отдых в Египте оказался под угрозой из-за коронавируса / УНИАН

Китайский коронавирус быстро шагает по миру и уносит человеческие жизни. Опасная болезнь поставила под угрозу туристический сезон на всех мировых курортах, в том числе и в Египте.

Как заявил в интервью Обозревателю ведущий эксперт в отрасли туризма Александр Новиковский, в этом году в Египте могут работать отдельные отельные комплексы, в то время как их большая часть не будет функционировать.

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"Египет не сможет запуститься на одной только Украине и других постсоветских странах. Ему нужен турист из Италии, из Британии, из Скандинавии, поскольку там достаточно большой объем туристов, и они покрывали инфраструктурные расходы. А мы уже ее дополняли", – пояснил он.

По оценкам эксперта, поскольку с большой долей вероятности туристы из Великобритании и Италии не поедут в этом сезоне в Египет, туристический бизнес в стране может оказаться под угрозой.

"Возможно, какие-то отдельные отельные комплексы будут работать точечно. Мы наблюдали несколько лет назад, когда у них был кризис, война, когда 1-2 отеля работали, а 25 отелей рядом были закрыты. У Египта может быть похожая перспектива", – заявил Новиковский.

Отдых 2020 в Египте

Ранее Главред писал, что правительство Египта позволило открыть гостиницы для внутренних туристов. Власти Египта приняли такое решение из-за убытков, которые понесла из-за пандемии туристическая отрасль страны.  Отметим, что страна теряет около 1 миллиарда долларов в месяц, передает Reuters.

Как известно, Египет является самым популярным туристическим направлением среди украинцев. В частности, в 2019 году украинцы чаще всего бронировали туры именно в Египет. Как сообщает сервис misto.travel, отдых в Египте в прошлом году выбрали 48,26% украинских туристов.

коронавирус туризм отдых Египет новости Украины
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